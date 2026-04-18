Hürmüz Boğazı açıldı

ABD ve İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 11 Nisan'da yapılan müzakere görüşmelerinin ikinci turu beklenirken İran tarafı, dünyanın merakla beklediği haberi duyurdu. Lübnan ve İsrail arasında 10 günlük ateşkese varılmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 1.5 aydır kapalı olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığını duyurdu.

TRUMP'TAN TEŞEKKÜR

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan'da varılan ateşkes doğrultusunda, İran tarafından daha önce duyurulan koordineli rota üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine tamamen izin verilmiştir" ifadelerini kullandı. İran tarafı Hürmüz Boğazı'nın açılması için Lübnan'ın da ateşkesin bir parçası olması gerektiğini Donald Trump, İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık ve geçişlere hazır olduğunu duyurduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı. Trump, "İran, (Hürmüz) boğazın tamamen açık ve geçişlere tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler. İran, Hürmüz Boğazı'ın bir daha asla kapatmamayı kabul etti. Boğaz artık dünyaya karşı bir silah olarak kullanılmayacak" ifadelerini kullandı. Trump, "Hürmuz Boğazı sorunu çözüldükten sonra NATO'dan bir telefon aldım ve yardıma ihtiyacımız olup olmadığını sordular. Gemilerini petrolle doldurmak istemedikleri sürece uzak durmalarını söyledim. Onlara ihtiyaç duyduğumuz anda işe yaramadılar, tam bir kağıttan kaplan" dedi.