Suriye’deki ABD üsleri Şam’a devredildi

ABD'li yetkililer, Suriye'deki son askeri üslerin Şam yönetimine devredildiğini açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD güçlerinin bulunduğu askeri noktaların tamamen Suriye hükümetine devredilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Suriye devletinin artık uluslararası toplumla iş birliği içinde terörle mücadeleyi sürdürebilecek kapasitede olduğu vurgulandı. Öte yandan Suriye Savunma Bakanlığı, stratejik öneme sahip Kasrik Hava Üssü'nün de resmi olarak ordu kontrolüne geçtiğini duyurdu. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir yetkili, üs içerisinde herhangi bir ABD askerinin kalmadığını teyit etti. Bölgeden gelen bilgilere göre, aynı gün Kamışlo çevresinde hareket halinde olan geniş çaplı ABD askeri konvoylarının Irak sınırına doğru ilerlediği gözlemlendi.