Yeni bedelli askerlik ücreti Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya çıkarıldı. TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmek için geçtiğimiz günlerde toplandı. Düzenlemeleri içeren teklif, kurulda kabul edildi. Kabul edilen teklif kapsamında da bedelli askerlik ücreti artırıldı. Yasalaşan düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik ücreti, 335 bin liradan 417 bin liraya yükseldi. Askeralma Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, istekli ve askerliğe elverişli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığı'nca belirlenecek sayıda yükümlü, 300.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.