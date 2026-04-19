ABD-İran müzakereleri İslamabad’da başlıyor

Pakistan hükümet kaynakları, ABD ve İran heyetlerinin, ikinci tur müzakereler için "büyük olasılıkla pazartesi günü" İslamabad'da buluşabileceğini bildirdi. İslamabad hükümeti yetkilileri, yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ABD ve İran heyetleri arasında ikinci tur müzakereler için hazırlık yaptığını belirtti. Yetkililer, iki ülkenin teknik düzeyli heyetlerinin, ikinci tur görüşmeler için "büyük olasılıkla pazartesi günü" başkent İslamabad'da bir araya gelebileceğini kaydetti. Bir başka yetkili de teknik heyetlerin yanı sıra ikinci tur görüşmeleri takip edecek medya mensuplarına yönelik lojistik düzenlemelerin başlatıldığını söyledi. Söz konusu kaynak, taslak mutabakat sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın imza töreni için İslamabad'a gelebileceğini savundu. ABD Başkanı Trump, açıklamasında, İran ile anlaşmaya varılırsa imza için İslamabad'a gidebileceğini belirterek "Pakistan harika bir ülke. Anlaşma İslamabad'da imzalanırsa gidebilirim." demişti. Pakistan'daki ABD-İran müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.