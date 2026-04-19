Başkan Erdoğan’dan diplomasi rüzgarı

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, ikinci gününde önemli paneller ve oturumlarla devam etti. Önceki gün açılış konuşmasını Başkan Erdoğan'ın yaptığı forum, liderlerin ikili görüşmelere sahne oldu. Erdoğan dün Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ve Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile görüştü.

TÜRKİYE'NİN AB'YE TAM ÜYELİK HEDEFİ

Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile görüşmesinde, Slovenya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının, İsrail'e silah ambargosu uygulamasının ve BM'de Filistin lehine karar tasarılarına öncülük etmesinin takdirle karşılandığını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik hedefini stratejik önemde gördüğünü, AB'den cesaretli ve vizyoner yaklaşım beklediğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarı desteklemeye yönelik tesis ettiği Balkan Barış Platformu'na Slovenya'nın da katılımını arzu ettiğini bildirdi. Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile görüşmesinde ise, Filistin'in haklı davasının desteklenmesi konusunda iki ülkenin her zeminde dayanışmasını artırmasının önemli olduğunu, Gazze'de huzur ve istikrarın sağlanması için çalışmaya devam edileceğini belirtti.

TİCARİ KONULAR MASAYA YATIRILDI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile görüşmesinde diplomasi trafiğini sıklaştıran Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme gayretlerinin süreceğini, işbirliğinin derinleştirilmesi için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile ticari atılımları masaya yatıran Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Burundi arasında ticari ve ekonomik münasebetleri geliştirmek, savunma sanayii alanında iş birliğini ilerletmek için adımlar atmanın önemini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ve sürekli insani ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Burundi'nin de bu çerçevede attığı adımların takdirle karşılandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 2026 yılı Afrika Birliği Dönem Başkanlığını üstlenen Burundi'ye başarılar diledi.