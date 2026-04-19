Bölgesel meselelerde ADF fırsat yarattı

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2. gününde de önemli toplantı ve panellere ev sahipliği yaptı. Forumda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu platformu özellikle de bizim bölgesel konularımıza odaklamak istiyoruz. Küresel sorular veya batı dünyasını ilgilendiren konular ele alınıyor. Ancak bizim bölgemizle alakalı olan bölgesel konular bizim için çok daha önemli. Bunları derinlemesine tartışmak istiyoruz. Belki Ukrayna meselesi de bunun içerisinde. Ancak Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Akdeniz bölgesi bunların çok fazla platformda ele alındığını da görmüyoruz. O yüzden Antalya Diplomasi Forumu, bize eşsiz bir fırsat da sunuyor bölgemiz için ve bölgemiz içerisinde bölgesel çözümler ve fikirler ortaya çıkarması açısından bizim için çok önemli" dedi.