“Dünya söz değil eylem bekliyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "COP31'e Doğru: Jeopolitik Değişim Döneminde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi" panelinde konuştu. COP31'de daha güçlü kararlar almak zorunda olduklarını belirten Kurum, "Bu doğrultuda eylem gündemimizi belirledik. 2053 net sıfır emisyon hedefi kapsamında; yenilenebilir enerji, sıfır atık projeleri, iklim dirençli şehirler ve sürdürülebilir sanayi gibi başlıklarda somut adımlar atacağız. COP31'de amaç; güveni yeniden tesis etmek, somut kararlar almak ve bu kararları hayata geçirmek. Dünya artık söz değil, eylem bekliyor. Türkiye de bu süreçte tüm ülkelerle iş birliği içinde, çözümün bir parçası olmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.