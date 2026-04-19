F-35 efsanesi sarsılıyor









Orta Doğu'daki askeri gerilim, teknoloji dünyasını sarsan çarpıcı bir iddiayla yeni bir boyuta taşındı. İran Devrim Muhafızları sözcüsü tarafından yapılan resmi açıklamada, İran'ın orta kesimlerindeki hava sahasında bulunan ikinci bir beşinci nesil F-35 savaş uçağının, İslam Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait yeni ve yerli bir hava savunma sistemi tarafından vurularak düşürüldüğü duyuruldu. İranlı askeri yetkililer, operasyonun son derece modern sistemlerle gerçekleştirildiğini belirtirken, uçağın mürettebatının fırlatma koltuğuyla kurtulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu vurguladı. Bu açıklama, akıllara 19 Mart'ta yaşanan ve Pentagon tarafından da kısmen doğrulanan ilk hadiseyi getirdi. Hatırlanacağı üzere, bir ABD F-35'i İran üzerinde icra edilen bir muharebe görevi sırasında isabet almış ve bir ABD hava üssüne ağır hasarlı şekilde acil iniş yapmıştı. Eğer son iddialar kanıtlanırsa, bu olay sadece bir ay içinde ikinci bir F-35'in saf dışı bırakılması anlamına gelecek.

ENKAZ FOTOĞRAFLARI Haberin yayılmasının ardından sosyal medyaya düşen enkaz görüntüleri, askeri analistler arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Paylaşılan karelerdeki bazı yapısal detaylar, uçağın kimliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Birçok uzman, enkazdaki gövde formu, kanat yapısı ve geometrik özelliklerin bir F-35'ten ziyade, radarda çok daha büyük iz bırakan dördüncü nesil bir F-15 Strike Eagle platformuyla örtüştüğünü savunuyor. Özellikle F-35'in karakteristik "stealth" (düşük görünürlük) tasarımına ait keskin hatların görüntülerde seçilememesi, vurulan uçağın aslında bir F-15 olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bu durum, "İran bir uçak düşürdü ancak psikolojik üstünlük sağlamak için bunu F-35 olarak mı lanse ediyor?" sorusunu gündeme getirse de ABD'nin kısmen doğruladığı ilk olay görünmezlik efsanesinin çöktüğü tezini doğrular nitelikte.