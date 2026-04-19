Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor: Gemilere ateş açıldı

Hürmüz'de geçişler durduruldu, en az iki ticari gemiye ateş açıldı. Bölgedeki gerilim hızla tırmanıyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yeniden yükseldi. Denizcilik güvenliği kaynaklarına göre İran'ın geçişleri yeniden sıkı kontrol altına aldığını açıklamasının ardından boğazdan geçmeye çalışan en az iki ticari gemi Cumartesi günü ateş altında kaldı. Nakliye kaynakları, bazı ticari gemilere İran Donanması tarafından gönderilen telsiz mesajlarında, stratejik su yolunun yeniden kapatıldığı ve geçişlere izin verilmeyeceğinin bildirildiğini aktardı. Bu gelişme, kısa süre önce sekiz tankerden oluşan bir konvoyun boğazdan geçmesinin ardından geldi. İran, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının sürdüğü gerekçesiyle, savaş öncesinde küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği bu kritik hatta askeri kontrolü yeniden sıkılaştırdığını açıkladı. Donald Trump ise daha önce İran konusunda "oldukça iyi haberler" olduğunu belirtmesine rağmen, Çarşamba gününe kadar kalıcı bir anlaşma sağlanamazsa ateşkesin sona erebileceğini vurguladı. Bölgede yaşanan son gelişmeler, kırılgan ateşkes sürecine yönelik belirsizlikleri artırırken, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol ve doğalgaz sevkiyatlarında yeni aksama risklerini de beraberinde getirdi.