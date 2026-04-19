Mağdurdan Özcan hakkında şok ifadeler

CHP'li belediyelerde ahlaksızlık sarmalı her geçen gün yeni skandallarla büyüyor. Tutuklanan Bolu Belediye eski Başkanı Tanju Özcan'ın hem 'müşteki' hem de 'sanık' sıfatıyla yer aldığı şantaj davasının ilk duruşması görüldü. Duruşmaya damga vuran olay ise mağdur Öznur Ç.'nin verdiği ifade oldu. Kapalı oturumda ifade veren Öznur Ç, "Tanju Özcan ile alkol alırken birlikte olduk. Bu esnada yanımızda şoförü de vardı ve bizi izledi" dedi. Gündeme bomba gibi düşen bu ifade, Tanju Özcan'ı savunan CHP'li seçmenleri bile şoke etti.