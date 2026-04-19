MHP’li Durmaz: Yolsuzluklar güven bağını çürüten ihanettir

MHP tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, belediye başkanları ve diğer parti yöneticileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Durmaz, "Belediye başkanı o şehrin emin kişisidir. Günümüzde hemen her gün basına düşen rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, imar rantı üzerinden menfaat temini gibi sorunlar, bize göre yalnızca hukuki değil aynı zamanda ahlaki ve milli bir beka sorunudur çünkü yolsuzluk, devletle millet arasındaki güven bağını çürüten ahlaksız bir ihanettir" dedi.