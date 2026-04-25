Pavyoncu başkanın rüşvet ağı ifşa oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın detayları şoke etti. Gözaltına alınan gece kulübü işletmecilerinin ifadeleri rüşvet ağının boyutlarını göz önüne serdi. Pavyonlarda misafirler özel localarda ağırlanırken, içkilerin ve sınırsız eğlencenin faturası ise "Başkanın misafirleri" denilerek belediye bütçesinden ödendi. İkinci dalga operasyonda Pırlanta Gazinosu, King Night Clio, İksir, Ege Night Club, Paradise, Karizma, Altın Kadeh, Yeni Nesil Club, Berlin, Moskova, Vegas, Küçük Ağa, İzabel Club ve Holly Stone isimli işletmelerin bu sistem içerisinde yer aldığı belirlendi. İşletme sahiplerinin ifadeleriyle paraların kimler tarafından ve nasıl toplandığı gün yüzüne çıkartıldı.

ÖDEMEYİ TAKSİTLE ALDI

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı iddialardan biri, Uşak'taki eğlence merkezlerinin adeta bir "rüşvet çarkına" bağlanması oldu. Gece kulüplerinin açık kalma saatlerinin 00.00'dan 05.00'e uzatılması karşılığında pavyon sahiplerinden haftalık 500 bin TL rüşvet alındığı tanık ifadelerine yansıdı. Yeni ifadelerde Yalım'ın eğlence mekanı sahiplerinden bağış adı altında yüz binlerce lira istediği, kiminde pazarlık, kiminde ise taksit yaptığı belirtildi. Dosyaya giren tanık ifadelerinde Yalım'ın "Uşakspor için para lazım" diyerek 1 milyon TL nakit ve 3 milyon 500 bin TL çek talep ettiği yer aldı. 300 bin TL olan bağış isteği 500 bin TL'ye çıktı. Tepkiler üzerine Yalım rüşveti 6 takside böldü.

İŞLETMECİLERE MÜHÜR TEHDİDİ

Farklı bir işletme sahibi ise Özkan Yalım'ın kendisini makamına çağırarak iki mekanı için 720 bin TL istediğini söyledi. İşletme sahibi, "Daha önce verdiğimiz 1 milyon TL'den bu miktar düşüldü ve 280 bin TL, Özel Kalem Hasan Doğukan Kurnaz tarafından iade edildi. Ödemeye rağmen belediyenin bize kestiği cezalar düşürülmedi" dedi. Tanıklar Yalım'ın kendilerini "Parayı vermeyen bize gelmesin" diye tehdit ettiğini söyledi. Öte yandan tanık beyanlarında istenilen paraları vermeyen gece kulüplerine yüklü miktarda ceza kesildiği ya da kapısına mühür vurularak kapatılacağı şeklinde baskı kurulduğu ifade edildi.

SEVGİLİLERE PIRLANTA YÜZÜK

Özkan Yalım'ın mali tablosu da mali şube uzmanlarınca mercek altına alındı, hesaplarındaki para trafiği tek tek araştırıldı. 19 Şubat'ta yapılan bir harcama ise dikkat çekti. İncelemelere göre Özkan Yalım, Denizli'deki bir kuyumcudan değeri 150 bin lira olan pırlantadan 4 adet satın aldı. Ayrıca bu harcama 14 ayar ve 24.7 gram olarak da kayıtlara yansıdı.

ÖZEL, YALIM İLE GÖRÜŞMEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ve Onursal Adıgüzel'i ziyaret etti. Özel'in Silivri Cezaevi ziyaretlerinde şimdiye kadar yalnızca tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ziyaret gerçekleştirmediği öğrenildi. Öte yandan cezaevinden makam aracıyla çıkan Özel'in, Silivri'ye Yalım'ın satın alıp, dizayn ettirdiği araçla gitmesi de dikkat çekti. Yolsuzluk soruşturmasında dosyaya giren fatura örneklerine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olan aracın lüks VIP dönüşüm maliyetinin, Uşak Belediyesi bütçesinden karşılandığı ifade ediliyor