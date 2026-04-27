6 TOKİ projesinde imzalar atıldı

500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İzmir'de 21 bin konut inşa edilecek. Menemen'de 15 bin, Aliağa'da bin 200, Bergama'da 740, Dikili'de 500, Foça'da bin, Güzelbahçe'de 250, Karaburun'da 80, Kemalpaşa'da bin, Seferihisar'da 500, Selçuk'ta 500 ve Urla'da 250 konut yapılacak. Menemen ve Kemalpaşa'daki konut projeleri ilgili yeni gelişmeler yaşandı. TOKİ'nin yaptığı ihaleler sonuçlandı. Menemen'deki 5 etapta ve Kemalpaşa'daki 1 etapta imzalar atıldı. Son bir hafta içerisinde imzalanan sözleşmelerle birlikte İzmir'de 4 bin 729 konutun yanı sıra okullar, ticaret merkezleri ve camiler için inşaat süreci resmen başladı. Toplam ihale bedeli ise 11.7 milyar TL'yi aştı.