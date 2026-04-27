6 TOKİ projesinde imzalar atıldı

500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İzmir'de 21 bin konut inşa edilecek. Menemen'de 15 bin, Aliağa'da bin 200, Bergama'da 740, Dikili'de 500, Foça'da bin, Güzelbahçe'de 250, Karaburun'da 80, Kemalpaşa'da bin, Seferihisar'da 500, Selçuk'ta 500 ve Urla'da 250 konut yapılacak. Menemen ve Kemalpaşa'daki konut projeleri ilgili yeni gelişmeler yaşandı. TOKİ'nin yaptığı ihaleler sonuçlandı. Menemen'deki 5 etapta ve Kemalpaşa'daki 1 etapta imzalar atıldı. Son bir hafta içerisinde imzalanan sözleşmelerle birlikte İzmir'de 4 bin 729 konutun yanı sıra okullar, ticaret merkezleri ve camiler için inşaat süreci resmen başladı. Toplam ihale bedeli ise 11.7 milyar TL'yi aştı.
MENEMEN PROJELERİ
1. Etap: 961 konut, 33 dükkanlı ticaret merkezleri, 24 derslikli ilkokul ve cami inşa edilecek. (Yüklenici: Sam Teknik & Mila Enerji - 2.59 Milyar TL) 2. Etap: 935 konut ve altyapı çalışmaları. (Yüklenici: Kayasan Yapı - 2.18 Milyar TL 4. Etap: 858 konut ve çevre düzenlemesi. (Yüklenici: Özbek
Uluslararası & Özbekyapı - 2.03 Milyar TL) 5. Etap: 647 konut ve 24 derslikli lise binası. (Yüklenici: Akarsu Grup - 1.69 Milyar TL) 6. Etap: 820 konut, 6 dükkan ve cami projesi. (Yüklenici: Kayasan Yapı - 2.07 Milyar TL) Menemen'deki 3'üncü etap için ise geçtiğimiz aylarda sözleşme imzalanmıştı.
508 KONUT, 13 DÜKKAN
Kemalpaşa Akalan'da inşa edilecek olan 508 konut ve iki ayrı ticaret merkezindeki toplam 13 dükkan için Force Mimarlık ile 1.23 milyar TL'lik sözleşme imzalandı.