Antik ticaretten enerji savaşlarına

M art ayında yaşanan krizle sarsılan dünya piyasaları, "fiilen kapalı" kalan bu dar su yolunun alternatifinin olmadığını bir kez daha anladı. 33 kilometrelik bu geçit, sadece petrolün değil, devlerin güç savaşının da merkezi. İnsanlık tarihi boyunca coğrafyanın kaderi belirlediği noktalar vardır; ancak çok azı Hürmüz Boğazı kadar dünyanın nabzını elinde tutmayı başarmıştır. Antik çağlarda baharat ve ipek yollarının Hint Okyanusu'na açılan kapısı olan bu dar su yolu, 16. yüzyılda Portekizlilerin, ardından Osmanlıların ve İngilizlerin bayrak salladığı bir jeopolitik satranç tahtasıydı. 17. yüzyılda bölgenin altındaki "siyah altının" keşfiyle birlikte Hürmüz, sadece tüccarların değil, küresel güçlerin de en büyük hayati organı haline geldi. Orta Doğu 'daki petrol ve doğalgaz üreticisi ülkelerin küresel pazarlara açılan ana kapısı olan bu dar su yolu, ticaretin ötesinde askeri ve siyasi güç mücadelesinin de merkezlerinden biri. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında uzanan, en dar noktasında yaklaşık 33 kilometre genişliğe sahip bir su yolu. Kuzey kıyısı İran 'a, güney kıyısı ise Umman'a bağlı Musandam Yarımadası'na ait. Bu coğrafi yapı, boğazı fiziksel özelliklerinin ötesinde stratejik bir "boğaz noktası" haline getiriyor. Körfez'de üretilen enerji kaynaklarının büyük bölümü, uluslararası pazarlara ulaşmak için bu dar geçidi kullanıyor.

JEOPOLİTİK GERİLİMİN MERKEZİ Hürmüz Boğazı'nın önemi rakamlarla daha net ortaya çıkıyor. Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol, yani dünya tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si bu boğazdan geçiyor. Her gün ortalama 100 ila 110 tanker bu hatta seyir halinde. Başta Çin , Hindistan , Japonya ve Güney Kore olmak üzere Asya ekonomileri bu enerji akışına yüksek ölçüde bağımlı. Petrole ek olarak sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımacılığı da kritik düzeyde. Katar gibi büyük ihracatçılar, LNG sevkiyatlarının neredeyse tamamını bu güzergâh üzerinden gerçekleştiriyor. Küresel LNG ticaretinin yaklaşık beşte biri yine Hürmüz'den geçiyor. Boğazın kuzey kıyısını kontrol eden İran, zaman zaman geçişleri kısıtlama tehdidinde bulunarak bölgedeki tansiyonu yükseltiyor. Bu durum, Batılı ülkelerin askeri varlığını artırmasına yol açıyor. ABD , bölgedeki enerji güvenliğini sağlamak amacıyla uzun yıllardır askeri varlık bulunduruyor. Basra Körfezi çevresinde konuşlu donanma unsurları, ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak ve İran'a karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla faaliyet yürütüyor. Bu çok aktörlü yapı, Hürmüz Boğazı'nı küresel güvenlik denkleminde kilit bir başlık haline getiriyor.

REKABETİN ADRESİ BOĞAZ

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı'nda yaşanan ve yaşanacak krizler ile birlikte geçişlerin durması, küresel enerji piyasalarında ciddi bir arz şokuna yol açmaya yetiyor. Mevcut alternatif boru hatları, günlük taşınan 20 milyon varillik hacmi karşılayamıyor. Petrol fiyatlarının kısa sürede sert şekilde yükselmesi, hatta varil fiyatının 100 doların üzerine çıkması gibi gelişmeler, enerji maliyetleri, enflasyon ve ekonomik büyüme üzerinde zincirleme etkiler yaratabilir. Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerler, hem doğal koşullar hem de siyasi gerilimler nedeniyle çeşitli risklerle karşı karşıya. Dar geçit, yoğun trafik ve zorlu hava şartları deniz kazası ihtimalini artırıyor. Bölgesel krizler ise daha ciddi tehditler oluşturuyor. Geçmişte yaşanan sabotajlar, mayın saldırıları ve tanker hedef almaları bu riskleri somutlaştırıyor. Bu nedenle birçok ülke, enerji taşıyan gemilerine askeri eskort sağlıyor. Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi yeni bir olgu değil. Antik dönemlerden bu yana ticaret yollarının merkezinde yer alan bölge, tarih boyunca farklı güçlerin kontrol mücadelesine sahne oldu. 16. yüzyılda Portekiz İmparatorluğu bölgeyi kontrol altına aldı. Daha sonraki dönemde Osmanlı İmparatorluğu ile İran arasında rekabet yaşandı.17. yüzyılda petrolün keşfiyle birlikte bu rekabet daha da keskinleşti. 1980- 1988 yılları arasındaki İran-Irak Savaşı sırasında yaşanan ve "Tanker Savaşı" olarak adlandırılan süreç, Hürmüz'ün kırılgan yapısını açık biçimde ortaya koydu. Tarafların birbirlerinin petrol sevkiyatlarını hedef alması sonucu yüzlerce gemi zarar gördü. ABD'nin bölgeye doğrudan müdahil olması ve yaşanan askeri gerilimler, bugünkü deniz güvenliği politikalarının temelini oluşturdu. Boğazın girişinde yer alan Abu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları,

İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında süregelen bir egemenlik anlaşmazlığının odağında. 1971'de Birleşik Krallık'ın bölgeden çekilmesinin ardından İran'ın kontrolüne geçen bu adalar, stratejik konumları sayesinde deniz trafiği üzerinde önemli bir gözetleme avantajı sağlıyor. Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı azaltmak amacıyla çeşitli boru hattı projeleri geliştirildi. Ancak mevcut altyapı bu geçidin taşıdığı hacmi karşılayacak kapasiteye ulaşmış değil. Alternatif koridorlar şu aşamada destekleyici rol üstleniyor. Bu durum, Hürmüz'ün kısa ve orta vadede kritik konumunu koruyacağını gösteriyor.



2026 KRIZI: KARA MART ŞOKU

MART 2026'da İran ve İsrail-ABD arasındaki doğrudan çatışmaların etkisiyle boğazda yaşanan geçiş kısıtlamaları, ham petrol fiyatlarını 70 dolardan 120 dolara kadar fırlattı. SİHA saldırıları ve gemi el koyma vakaları nedeniyle denizcilik sigorta maliyetleri katlanırken, boğaz "fiilen kapalı" bir statüye büründü. Nisan ayı itibarıyla ABD ve İran arasında kurulan "güvenli geçiş koridoru" diyalogları piyasaları bir nebze sakinleştirse de bölge halen diken üstünde. Krizle birlikte Basra Körfezi'ni bypass eden boru hatları yeniden mercek altına alındı. Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Hattı ve BAE'nin ADCOP Hattı gibi alternatifler mevcut olsa da, bu yollar boğazdan geçen toplam miktarın yarısını bile ikame edemiyor. Bu durum, Hürmüz'ün gerçek bir alternatifinin olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Boğazdan geçen petrolün %80'den fazlası Çin, Hindistan ve Japonya gibi Asya devlerine gitmektedir. Bu ülkelerdeki enerji krizi, küresel tedarik zincirini tehdit ederken; Türkiye'nin enerji koridoru olma rolü ve sahip olduğu Bakü-Tiflis-Ceyhan gibi hatlar, Avrupa için güvenli birer liman olarak önemini artırıyor. Hürmüz Boğazı, tarihteki ticaret yollarından modern enerji hatlarına kadar her dönemde dünyanın kaderini belirleyen en kritik su yolu olmaya devam ediyor.