ASELSAN’ın geliştirdiği KORKUT sahaya çıktı

ASELSAN, modern harp sahasının en güncel tehditlerinden biri haline gelen mini ve mikro insansız hava araçlarına karşı geliştirdiği çözümlere KORKUT 100/25 SB İHA Fiziksel Önleme Sistemi'ni de ekledi. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde giriştiği büyük çalışmalar tüm dünyada ilgi topluyor. ASELSAN'ın sosyal medya hesabından EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı'na entegre edilen KORKUT 100/25 SB'nin test görüntüleri paylaşıldı. Testlerde sistemin farklı drone tehditlerini etkisiz hale getirdiği görüldü. KORKUT 100/25 SB silah sistemi son dönemde ihtiyaç duyulan güvenlik çözümlerine maliyet etkin bir alternatif sunuyor.