‘Demokrasilerde mücadele sadece fikirle yapılır’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğinde düzenlenen silahlı saldırı girişimini kınadı. Erdoğan, NSosyal hesabından, gerçekleşen saldırı girişimine ilişkin şu paylaşımda bulundu

ERDOĞAN MYK'YI TOPLUYOR

"WASHİNGTON'DA Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump'a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." Başkan Erdoğan, yarın MYK'ya başkanlık edecek. Kritik toplantıda iç ve dış politikadaki sıcak başlıklar masaya yatırılacak. AK Parti MYK'sının gündeminde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen silahlı saldırılar ilk sırada yer alıyor.