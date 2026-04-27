Fahiş site aidatları Meclis’in gündeminde

TBMM yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifini görüşecek. Teklifte, 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştırmak için kurulan komisyon da ilk toplantısını yapacak. Haftalık çalışmalarına yarın başlayacak Genel Kurul, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Teklifle, işletme projesi, kat malikleri genel kurulunda onaylanacak.