Suriye’de savaş suçluları yargı önünde

DEVRİK lider Beşar Esad sonrası iç savaşta halka karşı gerçekleştirilen ihlallerden sorumlu yetkililerin yargılanmasına, dün Esad'ın kuzeni Atef Necib'in yargılanmasıyla başlandı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 2011 yılında baş gösteren iç savaş, 8 Aralık 2024'te muhalif güçlerin başkent Şam'ı ele geçirmesiyle son buldu. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen duruşmaya Suriye Başsavcısı ve kurban yakınları ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşmada Necib'in, mahkeme salonunda demir parmaklık ardındaki özel bir bölümde tutulduğu görüldü. Duruşmanın ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.