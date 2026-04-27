Trump’a silahlı saldırı girisimi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde bağrışma ve silah seslerinin duyulması sonrası güvenlik nedeniyle korumaları tarafından salondan uzaklaştırıldı.

Trump ve eşi, salondan tahliye edildi. Yaşanan bu saldırı olayı dünya basınının gündemine düştü. ABD'de düzenlenen yemekteki silahlı saldırganın California'da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Thomas Allen olduğu belirlendi. Allen'ın sınavlara hazırlık ve özel ders veren bir kurumda yarı zamanlı öğretmen olarak çalıştığı vurgulanan haberde, şüphelinin Aralık 2024'te "ayın öğretmeni" seçildiğine işaret edildi. NBC News'un haberine göre, Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Allen'in otelin lobisinde bulunan Gizli Servis kontrol noktasını hedef aldığını açıkladı. Trump, "Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis harika bir iş çıkardı. Silahlı saldırgan yakalandı" ifadelerini kullandı.