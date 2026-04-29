AYM’nin 64. yıl dönümü kutlandı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Anayasa Mahkemesi 64. Kuruluş Yıl Dönümü ve Ant İçme Töreni'ne katıldı. Törende yeni üye Şaban Kazdal yemin ederken cübbesi AYM Başkanı Kadir Özkaya tarafından giydirildi. Özkaya, bireysel başvuru sisteminin kabul edildiği tarihten bu yana Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru sayısının 700 bini geçtiğine dikkati çekerek, bu süreçte karşılaşılan en önemli zorluklardan birinin, her yıl artan başvuru sayısının oluşturduğu yoğunluk olduğunu ifade etti.

'ASIL ADALETSİZLİK SAVAŞ'

KADİR Özkaya, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan savaşlara ve çeşitli krizlere uluslararası toplum ile yargı kurumlarının çoğu zaman geçici çözümlerle yaklaştığını, hatta çoğu zaman gözünü ve vicdanını kapattığını bildirdi. Özkaya, "En büyük adaletsizlik savaştır. Çünkü savaş en çok çocukları, kadınları vurmakta, kalkınmayı ve refahı durdurmaktadır. Nefreti büyütmektedir. Nesiller boyunca sürecek travmalar bırakmaktadır" diye konuştu.