Fidan Avusturya’da konusma yapacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın Avusturya'ya resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, ziyarette, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Meinl-Reisinger ile görüşecek. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Avusturya Başbakanı Christian Stocker tarafından kabul edilmesi, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile görüşmesi, Viyana Diplomasi Akademisi'nde düzenlenecek konferansta hitapta bulunması ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi öngörülüyor.