Adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor

ADALET Bakanı Akın Gürlek, uluslararası cezai adli iş birliği süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla, 6 ilde bulunan "Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Büroları"nın sayısının 16 yeni büro ile artırıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, "Uluslararası cezai adli iş birliği süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için mevcut kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon'da kurduğumuz bürolarla adliyelerimizde ihtisaslaşmayı artırıyoruz. Bu adım, IV. Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda uluslararası adli iş birliği kapasitemizi geliştirme ve yargı süreçlerinde koordinasyonu daha da güçlendirme irademizin somut bir yansımasıdır" dedi.