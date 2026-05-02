Akran zorbalığı milli güvenlik meselesi olmalı

T BMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran iki kadının, çocuklarının okulda maruz kaldığı akran zorbalığına karşı çalışma yapılması ve önlem alınmasına ilişkin taleplerinin ardından Dilekçe Komisyonu bünyesinde "İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu" kuruldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü başkanlığındaki Alt Komisyon, okullarda akran zorbalığının araştırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Milli Eğitim, Sağlık, Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler ve okul ziyaretlerinin ardından hazırlanan, 10 ana bölüm ve 308 sayfadan oluşan taslak raporunu tamamladı.

BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM Raporda, akran zorbalığıyla mücadelede etkili ve sürdürülebilir çözümler üretmek için eğitimsel, idari ve hukuki süreçlerin bütüncül yaklaşımla ele alınmasının gerektiği belirtilerek, velilerin sürece daha fazla dahil edilmesi, onarıcı adalet uygulamalarının yaygınlaştırılması, medya ve dijital mecraların rolünün dikkate alınması ve hukuki süreçlerde çocukların haklarının gözetilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Raporun, eğitim ortamlarında önleyici ve müdahale edici mekanizmaların güçlendirilmesine ilişkin öneriler kısmında yer alan "akran nezaketi" ifadesi dikkat çekti. Zorbalıkla mücadele çalışmalarında kullanılan dilin, hem çocuklar üzerinde hem de eğitim ortamlarındaki davranış normlarında önemli bir etki yarattığı dile getirilen raporda, şunlar kaydedildi: "Bu doğrultuda, 'akran zorbalığı' kavramı yerine daha olumlu, destekleyici ve davranış değişikliğini teşvik eden bir yaklaşımı yansıtan 'akran nezaketi' ifadesinin kullanılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir."



SIDDETE KARMA REÇETE

ŞİDDETLE mücadele için MEB, Aile, Sağlık Bakanlıkları ile BTK dört koldan proje ve saha çalışmalarını hayata geçiriyor. Bakanlıklar, TBMM Okullarda Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu'nda yaptıkları ve planladıkları çalışmaları anlattı. MEB Eğitim Politikaları Daire Başkanı Aslıhan İlhan, "şiddet algısı" araştırması yaptıklarını, çocukların hangi davranışları şiddet olarak değerlendirdiklerini belirleyeceklerini kaydetti. "Mevzuatlar artık bize yetmiyor" diyen İlhan, okul rehberlik servislerinin güçlendirileceğini açıkladı.



ÖGRENCI SAYILARI PAYLASILDI

RAPORDA, 2018-2024 yıllarındaki eğitim-öğretim dönemlerine göre şiddete dayalı disiplin cezası alan öğrenci sayıları da paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre, 2018-2019 döneminde 3 bin 911'i kız olmak üzere 15 bin 735, 2019-2020 döneminde 84'ü kız olmak üzere 287, 2020-2021 döneminde 7 bin 95'i kız olmak üzere 25 bin 20, 2021-2022 döneminde 4 bin 76'sı kız olmak üzere 14 bin 766, 2022-2023 döneminde de 6 bin 28'i kız olmak üzere 20 bin 39 öğrenci, okullarda şiddete dayalı disiplin cezası aldı.