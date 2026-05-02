Erdoğan’ın diplomasi trafiği nisanda da hız kesmedi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, son bir ayda İran başta olmak üzere bölgesel gelişmeler gündemiyle 27 yabancı lider ve yetkiliyle temas kurdu. Gerçekleştirilen görüşme trafiği, Türkiye'nin diplomaside merkez ülke konumunu bir kez daha öne çıkarırken, lider diplomasisinin mayıs ayında da yoğun şekilde sürmesi bekleniyor.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

Başkan Erdoğan, krizlerin çözümünde üstlendiği ara buluculuk rolüyle öne çıktı. Geçen ayın gündeminde yine Orta Doğu'daki savaş vardı. Erdoğan, bölgede kalıcı barışın tesisi için son 1 ayda ABD Başkanı Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefon görüşmesi yaptı. Görüştüğü isimler arasında İspanya Başbakanı Sanchez ve Kanada Başbakanı Carney ile Macaristan'ın seçilmiş başbakanı Magyar da vardı. Erdoğan'ın İran gündemi ağırlıklı lider diplomasisi 17-19 Nisan'daki Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürdü. Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi. Antalya'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra Slovenya, Moldova, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Komorlar Birliği ve Burundi cumhurbaşkanlarıyla temas kurdu. Forum için Türkiye'ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Somali ve Kuzey Makedonya cumhurbaşkanlarıyla ise İstanbul'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları için de devredeydi. Önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla konuşan Erdoğan, bir gün sonrasında Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski ile İstanbul'da buluştu.