1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla dün ülke genelinde kutlamalar yapıldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 1 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajda emeğin, alın terinin ve üretimin her zaman en yüce değer olarak görüldüğünü vurgulayıp, "Güçlü Türkiye, güçlü emekle mümkündür. Üreten, alın teri döken, ekonomiye katkı sağlayan her bir vatandaşımız bu ülkenin gerçek sahibidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Dünyaya değer katan tüm emekçilerin alın teri ve emeği saygıdeğerdir. Tüm emekçilerimize selam ve saygılarımızı sunuyoruz" ifadesini kullandı. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirler, kent genelinde 35 bin kamerayla takip edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne bağlı 35 bin kamera, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde aktif olarak kullanıldı. İstanbul Valiliği ise alınan tedbir kararlarına uymayan bazı marjinal gruplara emniyet görevlilerince yapılan müdahaleler sonucunda 575 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.