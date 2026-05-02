İki aktivist alıkonuldu 173’ü serbest bırakıldı

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Siyonist İsrail güçleri uluslararası sularda müdahale etti. Gözaltına alınan 175 aktivist, Yunanistan'ın Girit Adası'na çıkarıldı. Fakat filodan alıkonulan aktivistlerden Seyf Ebu Kişk (Ebu Keshek) ve Thiago Avila'nın serbest bırakılmadığı, sorgulanmak üzere İsrail'e götürüldüğü kaydedildi. 173 aktivistin ise Türkiye'ye getirilmek üzere otobüse bindirilmek istendiği sırada protesto ettikleri, iki aktivistin de kendilerine teslim edilmesini istedikleri bildirildi. İsrail tarafı, 20'den fazla tekneden indirilen kişilerin Yunanistan'a sevk edildiğini açıklarken, organizatörler sayının daha yüksek olduğunu savundu.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sürecin Yunanistan ile koordineli şekilde yürütüldüğünü belirterek, aktivistlerin kısa sürede Yunan kıyılarına ulaştırıldığını ifade etti. Bazı Avrupa ülkeleri, vatandaşlarının da bulunduğu aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunarak müdahaleyi uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirdi. ABD ise İsrail'e destek vererek filoyu "siyasi bir gösteri" olarak nitelendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, müttefik ülkelerin filoya destek vermemesi gerektiğini vurguladı. Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.