Türk aktivistler yurda döndü

Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu aktivistleri özel uçakla İstanbul'a getirildi. Girit'ten hareket eden Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakta 18 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 59 kişi yer aldı. Aktivistleri taşıyan "TK 6934" sefer sayılı uçak dün akşam saat 21.45'te İstanbul Havalimanı'nda ulaştı. Aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda yakınları ile bazı yetkililer tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından aktivistlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gitmesi bekleniyor. Uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra 4 ABD, 5 Arjantin, 2 Avustralya, 1 Bahreyn, 2 Brezilya, 6 İngiltere, 1 Hollanda, 3 İspanya, 2 İtalya, 10 Malezya, 1 Meksika, 1 Pakistan, 1 Şili ve 2 Yeni Zelanda vatandaşı bulunuyor.

SİNSİ İŞBİRLİĞİ

Sumud Filosu Türkiye yönetiminden Beheşti İsmail Songür, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. İsrail terör güçleri artık yalnızca Filistin'in ve Orta Doğu'nun bir meselesi olmaktan çıkmıştır. İsrail terörü Avrupa'nın sınırlarına kadar dayanmıştır. Geçtiğimiz yıl "Vicdan Gemisi"ni uluslararası sularda hedef alarak Avrupa'yı hedef alan bu yapı, bugün de Akdeniz'in ortasında Sumud Filosu'na saldırmıştır. Bu saldırıların arkasındaki güç yine İsrail'dir. Bu süreçte ABD, İsrail ve Yunanistan iş birliği dikkat çekmektedir. Aynı zamanda Sumud Filosu'na ait bir gemi de batırılmıştır" dedi.

'SONUNU DA GÖRECEĞİZ'

Filo liderlerinden Ayçin Kantoğlu ise şunları söyledi: "Kendisini dünyanın efendisi sananlara söyleyecek bir sözümüz var: Canları cehenneme. Filistin'i kendi gözlerimizle göreceğiz; YouTube ekranlarından izlemekle yetinmeyeceğiz. Ancak göreceğimiz tek şey bu olmayacak. Netanyahu'nun ibretlik sonuna da şahitlik edeceğiz. Tüm dünya bunu ilelebet izleyecek, inşallah."

YARALILAR ADLi TIP KURUMU'NA SEVK EDiLECEK

HEM karadan hem de denizden İsrail'in hukuksuz ablukasına, işlediği insanlık suçlarına ve soykırıma karşı dünya vicdanı Gazze'ye doğru harekete geçmiştir. Aramızda İsrail saldırıları sonucu yaralanan arkadaşlarımız da bulunmaktadır. Basın açıklamasının ardından bu kişiler adli tıpa sevk edilerek gerekli kontrollerden geçirilecektir.