‘3 Mayıs milliyetçilerin derin uykudan uyanışıdır’

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi paylaştığı mesajla 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü kutladı. Mesajda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "3 Mayıs Türk milliyetçilerinin silkinişi, doğrulup kendine gelişi ve derin uykulardan uyanışıdır" sözü paylaşıldı. Ayrıca MHP Genel Başkanı Bahçeli ile partinin kurucu başkanı merhum Alparslan Türkeş'in birlikte fotoğrafının yer aldığı kırmızı ay yıldızlı bir de görsel paylaşıldı.

Görselde Devlet Bahçeli'nin imzasını taşıyan sözü yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yaptığı açıklamada, "3 Mayıs, tutuklamaları ve tek parti iktidarını protesto eden binlerce Milliyetçi Gencin yürüyüşünü ve dayanışmasını simgeleyen gündür" dedi.