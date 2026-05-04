“9 günlük tatil konusu Kabine’de görüşülecek”

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'da düzenlenen Türkiye Kültür yolu Festivali açılışı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada bölgedeki savaşların turizm sektörüne etkisini değerlendirdi. Mehmet Nuri Ersoy, görüşmede "Türkiye'nin geçmişte kriz yönetimi konusundaki tecrübesini ve başarısını göz önünde bulundurduğumuzda, bu sürecin de belirli ölçüde kontrol altında ve doğru şekilde yönetildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Ersoy, ayrıca Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı yönündeki soruyu "9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu Kabine'de tartışılıp alınacak bir karar" şeklinde yanıtladı.