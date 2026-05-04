‘Gençlerimiz geleceğe umut vadediyor’

DÜNYA Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Ese Efe Parkı'nda düzenlenen İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, Aydın'da bulunmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.

'KAFALARINI KURCALIYORLAR'

ERDOĞAN, "Gençlerimiz dosdoğru ama gençlerimizin kafasının içini kurcalayan, onları ifsat etmek, bozmak isteyen o kadar çok cereyan var ki... Biz gençlerimizin, çocuklarımızın ilgilerini çeken, onları meşgul eden şeylerin yerine başka şeyler koyabilirsek, ben inanıyorum ki bu gençlerimiz, bu çocuklarımız 21. yüzyıl dünyasına bir şeyler vadedebilecekler.

ANADOLU'NUN ötesindeki gönül coğrafyamızda bunu başarmış, bu kadar milleti, bu kadar yüzyıl boyunca barış içerisinde yaşatmayı başarmış bir ecdadımız var" dedi.