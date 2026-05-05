33 yıl sonra Ermenistan’la stratejik adım: Sınır kapılarının açılması için geri sayım başladı...

Türkiye ile Ermenistan arasında 2020 yılından bu yana görüşmeler atanan özel temsilciler ve heyetleri arasında devam ederken önemli adımlar atıldı. Yakın zamanda iki ülke arasında doğrudan uçak seferleri ve hava yolu kargo taşımacılığı başladı. Alican Sınır Kapısı'nın üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahiplerinin geçişlerine açılması kararlaştırıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Haziran 2023'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama yemin törenine katılmak üzere Ankara'yı ziyaret etti. 30 Temmuz 2024'te ilk kez heyetler doğrudan temas noktası olan Alican Sınır Kapısı'nda bir araya geldi. 6 Şubat deprem felaketi sonrasında, Ermenistan'ın gönderdiği insani yardım taşıyan tırlar Alican Sınır Kapısı'nı kullanarak iki ayrı konvoy hâlinde farklı tarihlerde iki defa Türkiye'ye giriş/çıkış yaptı. Temasların devam etmesiyle, yakın zamanda iki ülke arasında doğrudan uçak seferlerinin ve hava yolu kargo taşımacılığının başlatılması sağlandı. Ayrıca 1993'te Türkiye tarafından kapatılan Alican Sınır Kapısı'nın üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahiplerinin geçişlerine açılması kararlaştırıldı.

YILMAZ'DAN KRİTİK ZİYARET

1993 yılından beri kapalı olan sınır kapılarının kademeli olarak açılması ile süreç yeni bir aşamaya taşınacak. Bu gelişmenin de bu yılın ilk 6 ayı içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu gelişmeyle Kafkasya'da yeni bir dönem başlayacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne katıldı. Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan tarafından karşılandı. Yılmaz'ın yaptığı resmi ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor.