Burger King şubesinde ayrımcılık iddiası: Bakanlıktan ceza yağdı!

Fast food zinciri Burger King bir kez daha tartışmaların odağında. İstanbul Tarabya'daki şubede yaşandığı iddia edilen olayda, maddi durumu iyi olmadığı öne sürülen bir anne ve küçük kızına, restoranda oturarak yemek yemelerine izin verilmedi.

İddiaya göre bir müşteri, kendi siparişine ek olarak anne ve kızı için de yemek satın alıp fişi teslim etti. Ancak buna rağmen işletme, aileye masa servisi yapılmasını da engelledi. Yaşananlar sosyal medyada kısa sürede büyük tepki toplarken, olay "ayrımcılık" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

"KİMSEYE ZARAR VERMEDİK"

Olayın mağduru olduğu belirtilen İsmigül Sevcan, yaşadığı durumu "Biz insan değil miyiz? Bizi neden dışlıyorsunuz? Hava soğuktu, sadece içeride yemek istedik. Kimseye zarar vermedik" sözleriyle anlattı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Gelen tepkiler üzerine Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan, hiçbir vatandaşın ekonomik durumu ya da görünümü nedeniyle ayrımcılığa uğramasının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak inceleme başlatıldığını duyurdu.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, söz konusu işletmede mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildiğini açıkladı. İnceleme sonucunda işletmeye idari para cezası uygulandı. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu paylaşımda anlatılan tablo, hiçbir şekilde kabul edilemez.

Hiçbir çocuk, hiçbir anne; "burada oturamazsın" denilerek bir mekândan dışlanamaz.

Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır.

Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restoranta denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili "Haksız Ticari Uygulama" kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu ) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.