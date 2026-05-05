İmamoğlu davası bugüne ertelendi

İMAMOĞLU Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası'nın 31'inci oturumunda mahkeme başkanı ile sanık Fatih Keleş'in avukatı arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonucu duruşma bugüne ertelendi. Mahkeme Başkanı, talepte bulunmak isteyen bazı sanık avukatlarına söz verdi. Bu sırada söz alan tutuklu sanık Fatih Keleş'in avukatı ile Mahkeme Başkanı arasında sözlü tartışma çıktı. Başkan, avukatın mikrofonunu kapattırarak söz hakkı vermeyeceğini belirtti ve "Böyle devam ederseniz sizi salondan çıkaracağız" ifadesini kullandı. Avukatın mikrofonsuz şekilde konuşmaya devam etmesi üzerine mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların salondan çıkarılmasını istedi.