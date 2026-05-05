Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu bugün ilk kez toplanıyor. Türkiye'nin siber alandaki yol haritasının ele alınacağı toplantıda, kritik altyapıların korunmasından insan kaynağının geliştirilmesine kadar geniş bir gündem masada olacak. Kurul; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının yanı sıra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı'ndan oluşuyor. Siber Güvenlik Kurulu'nun sekretarya hizmetleri ise Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülecek. Kurulun çalışma usul ve esasları, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.