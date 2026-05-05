Son dakika: Bahçeli’den MHP Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Değerli milletvekilleri, aziz dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler beyefendiler, sizleri selamlıyor, bereketle dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Her birinizi sevgiyle selamlıyorum.

Türkiye, Baklanlar, Kafkasya, Karadeniz, Doğu Akdeniz Ortadoğu Türk Dünyası arasında temas kurabilen bir merkez ülkedir. Aynı anda birçok kriz anlarını okuyabilen farklı coğrafyalarla konuşabilen nadir devletlerden birdir. Türkiye kendi söylemlerini politik söylemlerle yazmaz.

Türkiye diplomasi kanallarını açık tutar, arabuluculuk imkanlarını değerlendirir tarafların konuşabileceği zeminleri destekler yapıcı rol üstlenir. Ancak barıştan yana durmak edilgenlik anlamı taşımaz. Arabuluculuk herhangi bir küresel veya bölgesel projenin azası olmak anlamına gelmez.

Hiçbir ittifakın Türkiye'nin meşru haklarını aşındırmasına müsaade etmeyiz. Türkiye kendi menfaatini göz ardı ederek görüş siyaseti yapmaz.

İç cephesi kırılgan olanın dış cephede manevra kabiliyeti azalır. Türkiye'nin barıştan yana duruşu Doğu Akdeniz'de Ege'de ve Kıbrıs'ta aleyhimize gelişen oldu bittilere sessiz kalacağı anlamına gelmez.

MACRON'A TEPKİ: NAPOLYONCULUK HEVESİNE KAPILDI

Fransa'nın, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de kurmaya çalıştığı güvenlik ve enerji merkezi temaslar dikkatle takip edilmelidir. Macron Napolyonculuk hevesine kapıldı. Türkiye KKTC'nin varlık hakkını koruyacaktır. Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün hakkını kimseye teslim etmez.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörün her türlüsü topraklarımızdan atılacak. Kimse MHP'nin adını terörle yan yana getiremez. Terörsüz Türkiye tarihi musibetten kurtulmadır. MHP tarihi sorumluluğun arkasındadır, kararlıdır.

'Terörsüz Türkiye' hedefinin burada ayrı yeri vardır. Terörün tasfiye edildiği, güvenliğin kalıcı şekilde sağlandığı Türkiye'de kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri ortadan kalkacaktır.

MHP tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak, şehitlerimizin aziz hatırasını incitmeden bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Bu yürüyüşün adı 'Terörsüz Türkiye'dir. 'Terörsüz Türkiye' teslimiyet, taviz değildir, terör örgütüyle pazarlık değildir. Devleti zayıflatmak, milli iradeyi gevşetmek, aziz milletimizin kırmızı çizgilerini çiğnemek hiç değildir. Böyle tasavvurlara girişenler varsa, MHP'yi vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa, Türk milliyetçiliğinin komuta merkezini terörle aynı terazide tartmaya kalkışıyorlarsa gaflet zindanlarına düşmüşlerdir.

İMRALI ÇIKIŞI: STATÜ AÇIĞI VARSA ELE ALINMALI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu açıdan tarihi bir vazife üstlenmiştir. Sırada siyasi ve hukuki düzenlemeler vardır. Barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.

(İmralı çıkışı) Statü açığı varsa ele alınmalı. İmralı'nın statü meselesinin konuşulması önemli.