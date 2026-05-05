‘Türkiye rotasından ayrılmadan ilerliyor’

Başkan Erdoğan dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından dünya ve Türkiye gündemine dair değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, "Türkiye rotasından ayrılmadan emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Bölgemizdeki her kriz Türkiye'nin son 23 yıldaki kat ettiği mesafeyi ispatlıyor. Türkiye ezberlerin bozulduğu, insanların yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü ülkesi olarak adından söz ettirmektedir. Bugün her alanda kendi ayakları üzerinde duran, dostlarına ve kardeşlerine destek veren bir Türkiye vardır. Bölgemizdeki savaşa rağmen ihracatımız nisanda güçlü performans sergiledi. 275,8 milyar dolara çıkarak ihracatta Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. 166 ülke ve bölgeye ihracatımız arttı. Sektörler sıralamasında otomotiv liderliğini sürdürürken, kimyevi maddeler ikinci oldu" ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ YOLCULUĞU

"31 Temmuz 1959 Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvurumuzu yaptık" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "1963'te Ankara Anlaşması imzalandı. 1 Aralık 1964'te Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi. 13 Kasım 1970'te Katma Protokol imzalandı. Komşumuz Yunanistan 1981'de kabul edildi. Türkiye ise tamamen müzakere masasının dışına itildi. Türkiye ile AB arasında 1 Ocak 1996'da Gümrük Birliği yürürlüğe girdi. 1997'de düzenlenen Lüksemburg Zirvesi'nde 12 ülkeye adaylık statüsü verilirken Türkiye bir kez daha görmezden gelindi. 1999'da Türkiye'nin adaylığı resmen onaylandı ve katılım ortaklığı belgesinin hazırlanması kararlaştırıldı. Daha sonra yapılan toplantılarda mevcut tıkanıklığı aşacak yüreklendirici bir tabloyla karşılaşmadık. Biz maruz kaldığımız onca çifte standarda rağmen tam üyelik için çalışmalarımızı inatla sürdürdük. AB sürecinde ülkemize büyük haksızlıklar yapıldı. Türkiye'ye karşı olan ön yargıları bir türlü aşamadık. Bizi ötekileştirdiler... Her seferinde Türkiye'nin tam üyelik sürecini yavaşlatacak bahane mutlaka buldular. Avrupa kökleşmiş ön yargılarını aşamıyor. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya duyduğundan daha fazladır. Avrupa yol ayrımındadır." Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye değişti, dönüştü. Ama bu çevrelerin çarpık yaklaşımında bir değişiklik olmadı. Bölgesel iş birliklerinin önem kazandığı yeni bir dünya kuruluyor" dedi.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE UZADI

Başkan Erdoğan, "Bu sene Kurban Bayramı'nı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın tatillerine 1.5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına aldık. Böylece bayram 9 gün oldu" dedi. Öte yandan Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurmak isteyen gençleri 200 ile 250 bin lira arasında desteklediklerini belirten Erdoğan, "2. çocuğun olması durumunda kalan taksitleri hibe edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İPEK YOLU GRUBU RALLİSİ UĞURLANDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grubu uğurladı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup Ankara'ya ulaştı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana binasının önündeki caddede, araçlarıyla kendisini bekleyen rallicilerle bir araya geldi. Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin'den güzergaha dair bilgi alan Erdoğan, ralliye katılan sporcularla 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile ralli araçlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi

ERDOĞAN SABAH'I KABUL ETTİ

BAŞKAN Erdoğan, dün Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Sabah, Dışişleri Bakanı Fidan ile de görüştü. Fidan'ın Kuveytli mevkidaşıyla görüşmesinde, bölgedeki güncel gelişmeler çerçevesinde, başta askeri ve savunma ile bağlantısallık alanlarındaki iş birliğinin önemini vurguladı.