Bir ülke ayağa kalktı! Seçim gerginliği can aldı: En az 433 tutuklama!

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde Nisan ayında yapılan meclis seçimini Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) kazanmasının ardından şiddet olayları patlak verdi. BJP adayı Suvendu Adhikari'nin 2011'den bu yana iktidarda olan Mamata Banerjee'yi mağlup etmesinin ardından çıkan olaylarda Adhikari'nin kişisel asistanı Chandranath Rath'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet genelinde Müslümanlara yönelik saldırıların da arttığı bildirildi. Yerel kaynaklar, Müslümanlara ait evlerin, dükkanların ve ibadethanelerin sistematik şekilde hedef alınıp tahrip edildiğini aktardı.

Polis şefi Siddh Nath Gupta yaptığı açıklamada, "Eyalet genelinde şiddet olaylarıyla ilgili 200'den fazla ceza davası açıldı, 433 kişi tutuklandı, bin 100 kişi gözaltında tutuluyor" dedi.

Koltuğunu Suvendu Adhikari'ye kaptıran Banerjee istifa etmeyi reddederek, "yenilmediğini" söyledi ve Seçim Komisyonu'nu BJP ile iş birliği yapmakla suçladı.

BJP, Banerjee'nin partisi Trinamool Kongre'yi (TMC) "hedefli suikastlar" gerçekleştirmekle suçlarken, TMC ise şiddeti kınayarak olayların "BJP destekli provokatörler" tarafından gerçekleştirildiğini savundu.