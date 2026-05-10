Adalet Bakanı Akın Gürlek: Özel’in iddiaları hayal ürünüdür

ADALET Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programında kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından sert sözlerle cevap verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir üyesi olarak Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Gürlek, önemli açıklamalar yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

NE şahsına ne de devletin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmediklerini dile getiren Bakan Gürlek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar ise siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir 'iftira siyaseti'nin tezahürüdür. Yürümekte olan yargı süreçlerini 'darbe' olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi 'butlan' davası korkularıyla bir tutmak, en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir" dedi. Bakan Gürlek açıklamasının devamında, "Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır. Hakim ve savcılarımızı 'korkacaklar' diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'e hatırlatırım; Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek ten nitelenyapmaktadır. Cumhurbaşkaetkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür" şeklinde konuş- tu. Öte yandan, Bakırköy lüdür" konuşÖte Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür cılığı, Özel hakkında bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunda soruşturma başlatıldığını bildirdi.