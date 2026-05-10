TÜİK Başkanlığı’na arabacı atandı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevine, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ise Mahmut Sütçü getirildi. Mehmet Arabacı, 2014-2019 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı. Arabacı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu. Öte yandan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, üyeliğine de Abdi Serdar Üstünsalih atandı.