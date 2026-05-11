Antalya’daki soruşturmada dikkat çeken hamle! Muhittin Böcek’in tutuklanan gelini savcılığa ek ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevden uzaklaştırılan Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde rüşvet verdiği iddialarını ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına gelin Zuhal Böcek dün "Aklama" suçundan tutuklanmıştı.

SAVCILIĞA EK İFADE VERDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında Zuhal Böcek'in bugün savcılığa ek ifade verdiği öğrendi. Zuhal Böcek'in eşi Gökhan Böcek kısa bir süre önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Savcılık ifadesine ulaşılan Zuhal Böcek, 2022 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çağrı merkezinde çalıştığı ve o dönem evli Gökhan Böcek ile tanıştığını söylemişti. Evlendikten sonra Gökhan Böcek'in eski eşiyle görüştüğü için sürekli kavga ettiklerini belirten gelin, "Gökhan anlaşmalı boşanmak istediğini söyledi. Sonrasında yaşanan bazı olaylardan dolayı boşanma gerçekleşmedi." ifadelerini kullanmıştı.

GÖKHAN BÖCEK'İN CÜZDANINDA 'KOKAİN' İZİ

İfadesinin devamında, "Gökhan'ın gelir kaynaklarını bilmiyorum. Varlıklı bir aileden geliyordu. Borçlarını anne babasısı ödüyordu. Çanta dolu parayla geldiğini görmedim." dedi. Telefonunda yapılan inceleme sonucu çıkan "Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar bekle sen" şeklinde itiraf mesajı gündeme bomba gibi düşerken Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in uyuşturucu kullandığını bilmediğini ileri sürdü. Eşinin cüzdanında gördüğü "beyaz toz kalıntıları" üzerine uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini ve bu sebeple cüzdanını karıştırmaya başladığını itiraf etti. Böcek, kendi uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına karşılık ise "Hayatım boyunca uyuşturucu kullanmadım. Alkol bile içmem." savunması yapmıştı.

BELEDİYE PERSONELİ OLARAK ÇALIŞIRKEN 15 MİLYONLUK EVİN SAHİBİYDİ

Zuhal Böcek'in ifadesinde, evlenirken mal varlığı sözleşmesi yaptıklarını, evlenmeden önce aldığı evini ablasına sattığını anlatarak, "Ablam 15 milyon ödeyecekti. Hesabında 22 milyon 500 bin vardı ve bana gönderdi. 15 milyon ile oğlumun üzerine kayıtlı evi aldım. Kalan parayı ise ablamın adına vadeli hesapta tuttuk." dedi.

MUHİTTİN BÖCEK'TE BAŞVURU YAPMIŞTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapmıştı. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'de etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş çarpıcı itiraflar da bulunmuştu. Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'in adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne sırt çantasıyla 1 milyon Euro taşıdığını tüm detaylarıyla anlatmıştı.