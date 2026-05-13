ABD Başkanı Trump 8,5 yıl sonra Çin’de

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 13-15 Mayıs tarihlerini kapsayan devlet ziyareti için yerel saatle 19.50 sıralarında başkent Pekin'e ulaştı. Söz konusu temaslar, yaklaşık 9 yıl aradan sonra bir ABD başkanının Çin'e yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Bu program aynı zamanda, Trump'ın Kasım 2017'den bu yana Çin'e gerçekleştirdiği ikinci ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin ikili ilişkileri ilgilendiren temel meselelerin yanı sıra dünya barışı ve küresel kalkınma konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.