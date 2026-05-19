Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert eleştiri: Ucuz siyaset peşindeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda küresel, bölgesel ve ulusal konular görüşüldü. Kritik toplantının ardından millete seslenen Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ÇOK KATMANLI BELİRSİZLİK

Enflasyonun dünyanın pek çok ülkesinde tırmanışa geçtiği, Hürmüz boğazındaki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları kestirilemiyor. Dünyanın birçok bölgesinde çözülemeyen krizlerin arkasında krizden menfaat devşirenlerin çok büyük sabotaj girişimleri vardır.

İKTİDARI YIPRATMA ÇABASI

Muhalefet süreci siyasi çıkarları için istismar aracı etmiştir. 'İktidar yıpransın gerekirse Türkiye kaybetsin' mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Muhalefet ucuz siyaset peşinden koşuyor. Bölgemizin ateş çemberinden geçtiği dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek durumundadır. Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, önce memleketim ilkesiyle hareket etmek zorundayız.

MİLLİ DURUŞLARI OLMALI

Demokrasilerde muhalefet en az iktidar kadar mesuliyet sahibidir. Bölgemizin ateş çemberinden geçtiği, gelişmiş ülkelerin bile önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve millî bir duruş sergilemek durumundadır.

İSTİKRAR ADASI TÜRKİYE

Türkiye bölgesinin istikrar adası olmuştur. Ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Terör prangasından kurtulan Türkiye'nin önünde yeni bir yol açılacak. Bundan geri dönüş yok.

EKRANDA ŞİDDET BİTECEK

RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla özellikle ekranda şiddet ve yozlaşma meselesinin üzerine daha tavizsiz gitmekte kararlıyız. Farklı alanlarda üretilen verileri birleştirecek, erken uyarı mekanizmalarını güçlendirecek ve şiddet olayı henüz gerçekleşmeden önce müdahale edilmesini sağlayacak sistematik bir yapı kuracağız. Meclisimizde görüşmeleri devam eden, 15 yaş altı çocuklara sosyal ağ kullanımı sınırlaması getiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte çok önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Yine önümüzdeki dönemde sosyal ağ platformlarında kimlik doğrulama ve bilgi paylaşma yükümlülüğü getireceğiz.

ÇOCUKLARA SÖZÜMÜZ VAR

Bizim bu ülkenin çocuklarına sözümüz var. Onlara vatandaşı olmaktan gurur duyacakları müreffeh, huzurlu, itibarlı, güvenli bir ülke temin edeceğiz. Yüreği yaralı annelerimiz için, bu ülkenin gözleri umutla parlayan çocukları için çalışıyoruz.

YARININ GÜÇLÜ ÜLKESİYİZ

Nasıl 2026'nın Türkiye'si, 2002'nin Türkiye'sine göre daha gelişmiş, durumdaysa yarının Türkiye'si de bugünün Türkiye'sinden daha güçlü, daha müreffeh olacaktır. Terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak, Türkiye'nin kalkınma yolculuğu daha da hızlanacaktır.

'EKONOMİMİZİ ŞOKLARA DİRENÇLİ HALE GETİRDİK'

Başkan Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen törene katıldı. Türkiye'nin son yıllarda kat ettiği mesafede iş dünyasının imzasının olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türk ekonomisinin gerçek potansiyelini harekete geçirerek; ihracattan yatırıma, üretimden istihdama, Türkiye Yüzyılı'na giden yolun kilometre taşlarını döşediler. Büyük ve güçlü Türkiye'ye duydukları inançtan, milletimize hizmet etme sevdasından asla vazgeçmediler" dedi.

'FİYATLARDAKİ ARTIŞ ORANTISIZ'

Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekonomi yönetimimiz her türlü tedbiri alıyor. Öte yandan üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken, bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır."