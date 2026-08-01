Başkan Erdoğan: Gençlerimizi asla yem ettirmeyiz

Başkan Erdoğan, dün TÜGVA Yaz Okulları Finali programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Buradan gönül coğrafyamızdan ve dünyanın farklı bölgelerinde bizleri takip eden, dua eden tüm gençlere selamlarımı yolluyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımız yürekten selamlıyorum. Türkiye'deki kardeşlerinin yürekleri onlarla beraber atıyor" dedi.

"TÜGVA'YI HEDEF ALIYORLAR"

"TÜGVA yaptıklarıyla göğsümüzü kabartıyor" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Gençlik bu milletin atar damarıdır. Gençlik, toplumun enerjisini, idealini geçmişten geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü ve sağlıklı olursa milli benliğimizde o kadar sağlıklı olur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız bu görevini layıkıyla yerine getirmektedir. Her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyorlar. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar, TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. Biz gençlerimizi, yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem ettirmeyiz."

'YENİ UFUKLAR KAZANDIRILIYOR'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, taşıdığı potansiyelin farkında olan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Geleneksel sporlardan takım oyunlarına, bilim ve eğitim programlarından kültür ve sanat etkinliklerine, doğa kamplarından sivil toplum faaliyetlerine gençlerimize her alanda değer katan, yeni ufuklar kazandıran, onları güçlü bir geleceğe hazırlayan çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim; TÜGVA, bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl bir buçuk milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi" ifadelerini kullandı.