Sahra’nın kalbinde Osmanlı sırrı

Osmanlı denildiğinde akla çoğunlukla Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika geliyor. Oysa Sahra Çölü'nün tam ortasında bulunan Nijer'in tarihi Agadez kentinde, yüzyıllardır yaşatılan sıra dışı bir gelenek dikkat çekiyor. Agadez Sultanlığı'nı yöneten hanedan, soyunun Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'in oğlu olduğu rivayet edilen Şehzade Yunus'a dayandığına inanıyor. Sultanlık ailesi tarafından nesilden nesile aktarılan bu sözlü geleneğe göre, 14'üncü yüzyılın sonlarında Tuareg kabileleri arasında yaşanan anlaşmazlıkların sona erdirilmesi amacıyla Osmanlı'dan yardım istendi. Rivayete göre Yıldırım Bayezid, oğlu Yunus'u beraberindeki Türk kafilesiyle Agadez'e gönderdi. Şehzade Yunus'un kabileleri barıştırdığı, ardından Agadez Sultanlığı'nın temellerini attığı ve hanedanın onun soyundan devam ettiği anlatılıyor. Bu anlatının tarihî yönü kesin olarak doğrulanmış değil. Ancak Agadez'de yaşayanlar için bu hikâye, yazılı belgelerden çok daha güçlü bir kültürel hafızayı temsil ediyor.
CUMALARI OSMANLI ANILIYOR
Agadez'de bugün de sürdürülen en dikkat çekici geleneklerden biri cuma hutbeleri. Kentteki büyük camideki cuma namazı hutbelerinde Osmanlı padişahlarının isimleri okunuyor. Bu uygulama, sultanlık geleneğinin en önemli sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Sultanlık makamı da bu bağı yaşatmayı sürdürüyor. Sultan İbrahim Oumarou'nun çalışma masasının üzerinde bulunan Türk bayrağı, Osmanlı ile kurduklarına inandıkları tarihî bağın simgesi olarak korunuyor. Sultanlık mensupları kendilerini yerel dilde "İstanbulewa", yani "İstanbuldan gelenler " olarak tanımlıyor. Bu ifade, İstanbul ile kurduklarına inandıkları tarihî ve manevi bağı ifade ediyor.
'BU ANLATI ARAŞTIRILMALI'
Agadez üzerine uzun yıllardır araştırmalar yapan Prof. Dr. Abubakar Adamov, Sultanlık ailesinin aktardığı Şehzade Yunus anlatısının bölgenin en güçlü sözlü tarih geleneklerinden biri olduğunu belirtiyor. Adamov, Agadez yakınlarında halk arasında "Yunus'un Evi" olarak bilinen bir yer bulunduğunu ifade ederek, bu anlatının doğruluğu ya da tarihsel temellerinin ancak Osmanlı arşivleri ile Afrika'daki yerel yazılı ve sözlü kaynakların birlikte incelenmesiyle ortaya konulabileceğini söylüyor. Akademisyene göre bugün kesin olarak bilinen gerçek, Agadez Sultanlığı'nın yüzyıllardır bu geleneği yaşattığı ve bunun bölgenin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olduğudur.
DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE
Agadez'in tarihî önemi yalnızca sözlü geleneklerle sınırlı değil. Sultanlığın merkezi olan Agadez Tarihi Merkezi, 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. UNESCO, Agadez'i Sahra ticaret yollarının en önemli duraklarından biri olması, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası olarak gelişmesi ve özgün çöl mimarisini günümüze kadar koruması nedeniyle insanlığın ortak mirası olarak tescil etti. Agadez Sultanı İbrahim Oumarou'nun makamında muhafaza edilen UNESCO Dünya Mirası sertifikası da bu uluslararası tescilin en önemli simgelerinden biri. Sertifikada, "Agadez Tarihi Merkezi"nin 17 Haziran 2013 tarihinde Dünya Mirası Listesi'ne kaydedildiği ve bölgenin "olağanüstü evrensel değere sahip bir kültürel miras" olarak koruma altına alındığı belirtiliyor. Bu uluslararası tescil, Agadez'in yalnızca Tuareg kültürünün değil, aynı zamanda Sahra tarihinin en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edildiğini gösteriyor.
SAHRA'NIN MAVİ İNSANLARI
Agadez aynı zamanda dünyanın en ilginç topluluklarından biri olan Tuareglerin tarihî merkezlerinden biri. Yüzyıllar boyunca Sahra Çölü'nde göçebe yaşam süren Tuaregler, deve kervanlarıyla Afrika'nın en önemli ticaret yollarını kontrol etti. Tuz, altın ve baharat ticaretinde büyük rol oynayan bu topluluk, sert çöl koşullarına uyum sağlayan yaşam biçimiyle tanınıyor. Tuaregleri diğer Müslüman toplumlardan ayıran en önemli özellik ise kıyafetleri. Toplumda yüzünü örtenler kadınlar değil erkekler. Erkekler, "tagelmust" adı verilen mavi renkli peçeyi hem kum fırtınalarından korunmak hem de saygınlığın göstergesi olarak kullanıyor. Kadınlar ise yüzlerini kapatmıyor ve günlük yaşamın içinde aktif rol alıyor. Bu yönüyle Tuareg kültürü, İslam coğrafyasındaki en özgün geleneklerden biri olarak kabul ediliyor. Agadez Sultanlığı'nın Osmanlı ile bağ kuran anlatısı bugün de tarihçilerin ilgisini çekiyor. Şehzade Yunus'un gerçekten Yıldırım Bayezid'in oğlu olup olmadığına dair kesin bir tarihî belge bulunmuyor. Bununla birlikte Agadez'de yüzyıllardır sürdürülen sözlü gelenek, cuma hutbelerinde yaşatılan uygulamalar ve sultanlık makamının bu mirası sahiplenmesi, konunun tarihçiler tarafından yeniden araştırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Belki de Sahra'nın ortasında yaşayan bu insanlar, yazılı tarihin henüz tam aydınlatamadığı bir geçmişin son tanıkları...
TUAREGLER KİMDİR?
En eski göçebe topluluklarından biridir. Tuaregler Berberi kökenli olarak bilinir. Kendilerine ait özgün dilleri Tamashek dilidir. Erkekler "tagelmust" adı verilen peçeyi kullanır. Kadınlar toplumda yüzlerini kapatmaz. Yüzyıllarca ticaret yollarını hakimiyetlerinde bulundurarak kontrol etmişlerdir. Agadez, Tuareg kültürünün en önemli merkezidir.