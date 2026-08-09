Özgür Özel'in 'rüşvetçi' başkanları!

'DEĞİŞİMİN AYNASI'YDI Özgür Özel 'in parti genel başkanı seçildikten sonra yeni siyasi vizyonun adresi olarak işaret ettiği İzmir, gelinen noktada aday tespit süreçlerindeki liyakat standardının sorgulanmasına neden oldu. Seçim sahalarında "İçişleri Bakanlığı'nı bile yönetebilir" referansıyla seçmenin karşısına çıkarılan bir ismin, kısa süre içerisinde ağır yolsuzluk ve usulsüzlük suçlamalarıyla tutuklanması; hem Özel'in aday tercih mekanizmasını hem de yerel yönetimlerdeki 'değişim' vaadinin pratik uygulamalarını ciddi bir kamuoyu denetimiyle baş başa bıraktı.

KÜRSÜDEN CEZAEVİNE

Özel'in, devletin en kritik idari mekanizmalarından biri olan İçişleri Bakanlığı'nı dahi sevk ve idare edebilecek kapasitede gördüğü Çiçek'in geçmişteki iş ve siyaset kariyeri ise bu övgülerle belirgin bir tezat oluşturdu. Siyasete girmeden önce bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çiçek, ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) bünyesinde özel güvenlik personeli olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde muhtar seçilerek yerel yönetime adım attı.CHP'nin 2023 kurultayında yaşanan genel başkan değişiminin ardından, 2024 yerel seçimleri öncesinde hızla Menderes Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi ve seçimi kazandı.