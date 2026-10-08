AK Parti Grubu DEM Parti heyetiyle görüştü

Güler, Ala ile Çelik, Meclis'te TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile bir araya geldi.

Görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamındaki Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'dan sonraki süreç ele alındı.

AK Parti Grubu ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesinde TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.