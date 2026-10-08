Beyaz etin güçlü kanadı: Hindi

BEYAZ etin kolesterol, kalori ve yağ miktarının düşük olduğu, protein ve kalsiyum miktarının yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle sağlık açısından beyaz etler tercih edilmektedir. Beyaz etler içerisinde ise hindi etinin gerek sağlık açısından ve gerekse insan beslenmesi için önemli bir hayvansal protein kaynağı olduğu görülmektedir. Kaliteli protein, düşük yağ ve vitamin-mineral zengini hindi eti, insan sağlığına yararlı olduğu kadar doğru beslenmedeki önemiyle de dikkat çekiyor.

HİNDİYE OLAN RAĞBET ARTTI

Hindi eti tüketiminde ülkelerin beslenme alışkanlıklarına göre farklılıklar görülüyor. Kırmızı etin daha çok tercih edildiği Türkiye gibi ülkelerde but ve kanat, AB ve ABD'de ise göğüs eti öne çıkıyor. Gelişmiş ülkelerde kişi başı hindi eti tüketimi 8-10 kilogram seviyesindeyken, Türkiye'de hindi, üretim ve tüketimde ikinci sıradaki kanatlı hayvan konumunda bulunuyor. Dünyada 1980'lerden sonra gelişen entegre hindi üretimi, Türkiye'de 1995 yılında ilk entegre firmanın kurulmasıyla başlamış ve ilk yıllarda artan taleple birlikte piyasadaki yerini almıştır. Hindi yetiştiriciliği amacıyla ülkemizde son on yılda modern, hijyenik ve biyogüvenlik standartları yüksek kümesler inşa edilmeye başlandı. Günümüzde üretim entegre firmaların Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları tarafından sürekli denetlenen tesislerinde, damızlık kümeslerinden kuluçkahaneye, ham madde üreticisinden yem fabrikasına, çiftliklerden kesimhaneye, kesimhaneden marketteki buzdolabına kadarki tüm süreçlerde "Gıda Güvenliği" ilkelerine uygun olarak, uluslararası normlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor.