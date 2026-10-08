Beyaz etin güçlü kanadı: Hindi

BEYAZ etin kolesterol, kalori ve yağ miktarının düşük olduğu, protein ve kalsiyum miktarının yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle sağlık açısından beyaz etler tercih edilmektedir. Beyaz etler içerisinde ise hindi etinin gerek sağlık açısından ve gerekse insan beslenmesi için önemli bir hayvansal protein kaynağı olduğu görülmektedir. Kaliteli protein, düşük yağ ve vitamin-mineral zengini hindi eti, insan sağlığına yararlı olduğu kadar doğru beslenmedeki önemiyle de dikkat çekiyor.
HİNDİYE OLAN RAĞBET ARTTI
Hindi eti tüketiminde ülkelerin beslenme alışkanlıklarına göre farklılıklar görülüyor. Kırmızı etin daha çok tercih edildiği Türkiye gibi ülkelerde but ve kanat, AB ve ABD'de ise göğüs eti öne çıkıyor. Gelişmiş ülkelerde kişi başı hindi eti tüketimi 8-10 kilogram seviyesindeyken, Türkiye'de hindi, üretim ve tüketimde ikinci sıradaki kanatlı hayvan konumunda bulunuyor. Dünyada 1980'lerden sonra gelişen entegre hindi üretimi, Türkiye'de 1995 yılında ilk entegre firmanın kurulmasıyla başlamış ve ilk yıllarda artan taleple birlikte piyasadaki yerini almıştır. Hindi yetiştiriciliği amacıyla ülkemizde son on yılda modern, hijyenik ve biyogüvenlik standartları yüksek kümesler inşa edilmeye başlandı. Günümüzde üretim entegre firmaların Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları tarafından sürekli denetlenen tesislerinde, damızlık kümeslerinden kuluçkahaneye, ham madde üreticisinden yem fabrikasına, çiftliklerden kesimhaneye, kesimhaneden marketteki buzdolabına kadarki tüm süreçlerde "Gıda Güvenliği" ilkelerine uygun olarak, uluslararası normlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor.
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FARKLI HİNDİ IRKI VAR
Bronz ırk : Orijini ABD olup dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilmektedir. Bu ırkın en büyük özelliği geniş göğüslü olmasıdır. Altı ayın sonunda erkekler 11-12 kg canlı ağırlığa, dişilerse 8-9 kg canlı ağırlığa ulaşır. Genellikle 28 haftada cinsi olgunluğa ulaşır. Yumurta rengi beyaz olup kahverengi beneklidir. Yumurta verimi 40-70 arasındadır. Siyah ırk : Anavatanı İngiltere'dir. Orta büyüklükte olup et kalitesi iyidir ve göğüs eti boldur. Tüyleri yeşil cilalı siyahtır. Yumurta verimi yıllık 60-70 adet olup ortalama 75 gr'dır. Beyaz ırk : Bu ırkın orijininin bronz ırkı olduğu söylenir. Tüyü beyaz, bacak ve parmakları solgun pembe, sakalı siyah renktedir. Kesilip temizlendikten sonra üzerinde küçük hav tüyleri pek görünmez. Yumurta verimi bronz hindi kadardır. Yumurtaları beyaz, üzeri kahverengi beneklidir. 26 haftada cinsi olgunluğa erişir. Sarı ırk : İki çeşit hindiden oluşur Bourbon kırmızısı: Orta ağırlıktadır. Yalnızca Amerika'da yetiştirilmektedir. 24-28 haftalıkken cinsi olgunluğa erişir. Rengi kırmızımtırak kahve olup kanat kuyruk tüyleri beyaz, tunç ve kırmızı karışığıdır. Bacakları pembemsi kırmızıdır. Jersey buff: Küçük tip hindilerdir. 26 haftalıkken cinsi olgunluğa erişir. Rengi göğüs hariç sarımsı, kırmızı, göğüs tüyleri erkekte siyah uçlu, dişide beyaz uçludur. Hibrit ırk : Hindi yetiştiriciliği ileri olan ülkelerde beyaz hindi ırklarının birbirleriyle melezleme yapılması neticesinde elde edilmişlerdir. Bu ırkların saf ana ve baba hatlarından suni tohumlama yoluyla yumurta alınmakta olup bu yumurtalardan hindi palazı elde edilmektedir. Bu hibrit hindi ırkları genelde ağır hindi ırkları olup kümes şartlarında beslenmesi zorunludur. Kaliforniya ırkı: Ülkemizde son yıllarda, mera yönlü gezginci ırk olan bronz veya siyah hindi üretiminden, broiler tipi kapalı alanda büyütülen, beyaz Kaliforniya ırkı hindi eti üretimine geçiş başlamıştır. Türkiye'de hindi yetiştiriciliği, tavuk yetiştiriciliği nedeniyle önceden elde edilen bilgi birikimi ve hazır barınak avantajıyla hızlı gelişmiştir. Hindi yetiştiriciliği, ilk olarak tavukçuluğun da yoğun olarak yapıldığı hindi yetiştiriciliği Marmara, Kuzey Ege ve Bolu çevresinde yoğun olarak yapılıyor.