Haberler İzmir İzmir’in 2027 bütçesi Meclis’te! AK Partili Yıldız’dan “Söz az, iş çok” mesajı! İzmir’in 2027 bütçesi Meclis’te! AK Partili Yıldız’dan “Söz az, iş çok” mesajı! İzmir haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen 2027 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bütçeye yönelik eleştiri ve önerilerini kamuoyuyla paylaştı. ERTAN GÜRCANER









İzmir haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 2027 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, kentin öncelikli yatırım ihtiyaçları ve çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzmir için sorumluluk almaya hazır olduklarını belirten Yıldız, bahaneler yerine çözüm odaklı bir yönetim anlayışının önemine dikkat çekti.

BAHANELER ÜZERİNDEN DEĞİL, SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ÜZERİNE ODAKLANACAĞIZ İzmir'in geçmişten gelen sorunlarının görmezden gelinerek yapılan eleştirilerin çözüm üretmeyeceğini belirten Yıldız, "Herkes kendine bakmadan, 25 yıldır oluşturdukları sorunlara bakmadan sadece günlük bilgilerle konuşmak en kolayı. Biz bahaneler üreten bir siyasi hareketten gelmiyoruz. Bahaneler üzerinden değil, sorunların çözümü üzerine odaklanan bir anlayışla yetiştik. İşimiz zor, çalışmak zorundayız. Biz zora hazır, hizmete hazırlıklı bir partiyiz" ifadelerini kullandı.