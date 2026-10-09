‘Akademi Terörsüz Türkiye hedefine destek vermeli’

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen 2026- 2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Yükseköğretimde önceliklerinin niteliği artırmak olduğunu vurgulayan Özvar, üniversitelerin toplumsal sorumlulukları kapsamında "Terörsüz Türkiye" hedefine bilimsel çalışmalarla katkı sunması gerektiğini belirtti. Bilimsel üretimin dünya sıralamalarındaki yerine de değinen Özvar, Türkiye'nin yayın sıralamasında 213 ülke arasında 15. sıraya yükseldiğini, en az iki Türk üniversitesinin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedeflediklerini ifade etti. Törende, üniversiteye en yüksek puanla yerleşenler ile fakültelerini birinci sırada kazanan öğrencilere hediyeleri takdim edildi.