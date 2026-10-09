Başkan Erdoğan: Uluslararası adalet barış olmadan sağlanamaz

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda "Uluslararası Adalet Zirvesi"ne katıldı. Başkan Erdoğan, "Barış ve güvenlik adalet olmadan olmaz. BM'deki mevcut sistem sürdülebilir değil. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yasama, yargı süreçlerimiz ne kadar farklı olursa olsun Adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce aynıdır. Vicdan ve hakkaniyetin terk edildiği yerde Adalet olmaz. Kanun önünde eşitliğin göz ardı edildiği yerde adalet olmaz. Uluslararası barış adalet olmadan sağlanamaz. BM çatısı altındaki ülkelerin iradesi 5 ülkeye bağlı.

"BM'DEKİ SİSTEM SÜRDÜLEBİLİR DEĞİL"

Barış ve güvenlik adalet olmadan olmaz. BM'deki mevcut sistem sürdülebilir değil. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sıkıntılara hepimiz tanıklık ediyoruz.

Rusya-Ukrayna savaşı her ay binlerce can kaybı ile sürüyor. Lübnan, Yemen, Sudan, Somali gibi ülkelerde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Gazze'de tam 3 yıldır dünyanın gözü önünde siviller şehit ediliyor. Gazze, kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli ve öldürmeye doymayan soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Gazze'yi savunmaya devam edeceğiz.

Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir BM sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez.

Bu yıl 294 suçlu ülkemize iade edildi.